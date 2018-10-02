İki vatandaş konkordato ilan etti

Yasal düzenleme sonrası ilk şahıs konkordato ilan haberleri Kuşadası ve Mersin'den geldi.

Güncellenme 02 Ekim 2018 15:27

Vatandaşın da konkordato ilan edeceğine dair kanun değişikliği hukuk camiasında tartışmalara neden olmuştu. Bu kapsamda ilk şahsi konkordato haberi ise Mersin ve Kuşadası'ndan geldi.

Geçici komiser olarak atandı

Sözcü’nün haberine göre, yapılan yasal düzenleme sonrası ilk şahıs konkordato ilan haberleri geldi. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre; Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Z.Ş. isimli vatandaşın başvurusunu değerlendiren mahkeme, 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atayan mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat: 10:00’da yapılacağını belirtti.

Kuşadası’nda da bir kişi konkordato ilan etti

Başka bir şahıs konkordato haberi de, Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi’ 26/09/2018 tarihli kararına göre M.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.



Şahsi konkordato ilan edilirse ne oluyor?

Vatandaşın şahsi konkordato ilan etmesi durumunda, mahkeme bir serbest mali müşaviri komiser olarak atıyor. Sivil komiser görevini üstlenen mali müşavir, konkordato ilan eden kişinin mali durumunu sürekli olarak inceleme altında tutuyor. Bu kişiye ödeme planı çıkarıyor. Alacaklıların toplantıya çağırılmasını organize ediyor. Alacaklılarla yapılacak pazarlıklarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor vs. bu gibi kritik süreçleri yönetiyor.