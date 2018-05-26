İki parti birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da gece saatlerinde bayrak asan Saadet Partililer ve MHP'liler arasında kavga çıktı. Olay sonrası çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 10:27

Ankara'da seçim çalışmaları yürüten Saadet Partisi mensupları ile MHP'liler arasında kavga çıktı. Çıkan olayda, milletvekili adayı ve kardeşi hastanelik oldu.

MHP ve SP arasında gerginlik yaşandı

Olay dün gece Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 kişilik Saadet Partili grup yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asmak istedi. Daha sonra MHP'li bir grup partilinin buraya gelmesi ile gerginlik yaşandı.

Havaya ateş açıldı

Bir süre tartışan iki grubun gerilimi kavgaya dönüştü.100 kişilik kalabalık grup bulvar birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı iddia edildi.

Vatandaşlar polise haber verdi

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler kavga eden grubu ayırmakta güçlük çekti. Olay yerine daha sonra çevik kuvvet takviye edildi. Güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Öztürk'ün bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen Acil Servis ekipleri, kavgada ağır yaralanan ve yerde kalan iki partiliye burada müdahale etti. Şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis alarm durumuna geçti

Olayı küçük yaralarla atlatan şahıslar sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olay mahallini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kavganın taraflarının ifadelerine başvurdu. Partilerin genel merkez binaları ve hastaneler önünde önlem alan ekipler, olayın tekrar etmemesi için alarm durumuna geçti.

Flaş iddia

Öte yandan kavgada yaralanan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün olduğu ambulansın durdurulduğu ve yaklaşık 20 dakika boyunca hastaneye gitmesinin engellediği iddia edildi.