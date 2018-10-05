İki milliyetçi parti arasında gergin anlar yaşanıyor!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sosyal medyadan Akşener'i uyarması sonrası gergin anlar yaşandı.

Güncellenme 05 Ekim 2018 09:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i sosyal medya hesabından uyarması üzerine gergin anlar yaşandı. Dün akşam resmi Twitter hesabından Akşener’i "Sonuçlarına katlanırsın, büyük lafı dinle" sözleriyle uyaran Bahçeli’ye İyi Parti de aynı sertlikle cevap verince ortam bir anda gerildi. Sosyal medyadan devam eden söz düellosu yerini sokaklara çıkan gençlere bıraktı.

Bahçeli, son kez uyardı

Meral Akşener’i uyaran Bahçeli, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" ifadelerini kullanmıştı.

“Korkmuyoruz”

Bahçeli’nin bu uyarısına İyi Parti’de sessiz kalmayarak anında cevap verdi. Genel Başkan Meral Akşener ise buna karşın “Korkmuyoruz” ifadesiyle partisinin genel merkezinin adresini paylaştı.

MHP’li gençler Akşener’in evinin önünde toplandı

Akşener'in Bahçeli'ye verdiği bu cevap bir grup MHP'linin tepkisine neden oldu. Konutun önüne gelen partililer, Akşener'i "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sözleriyle protesto etti. Evinin penceresinden MHP'lilere "Hadi gelin vurun" diye seslenen Akşener, yaşananları Twitter'dan duyurdu.

Gergin anlar yaşandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntü paylaştı.