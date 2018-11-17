İki kadın başka bir kadın şoförü darp etti!

Adana'da cipteki iki kadın kendilerine yol vermediği gerekçesi ile belediye otobüsünün kadın şoförünü darp ettiler.

Güncellenme 17 Kasım 2018 12:00

Olay Adana Seyhan’da yaşandı. İddiaya göre, ön plakası olmayan 01 DVB 96 plakalı bir cip ve adı belirlenemeyen kadın sürücüsü kendisine yol vermediği iddiası beleye otobüsünün kadın şoförünü darp etti.

Kadınlar, kadın şoförü dövdüler

Yol vermediği gerekçesiyle otobüsün önünü kesen ve otobüsün içine giren 2 kadın, direksiyon başındaki Topal’ı dövdü. Aldığı darbelerle dudağı patlayan talihsiz kadını yolcular kurtardı. Saldırganlar ise otobüsten inip araçlarına bindi. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli kadınları yakaladı.

Gözaltına alındılar

Otobüsünden ağlayarak inen Topal, yol vermedikleri gerekçesi ile darp edildiğini, saçlarının çekildiğini, vurarak dudağını kanattıklarını söyledi. Şüpheliler bu ifadeler üzerine gözaltına alındı.

Gazetecilere tehditler

Cipinde cep telefonu ile konuşan saldırganlardan P.M. gazetecilere 'Kimliklerinizi gösterin, siz nerede çalışıyorsunuz, benim kim olduğumu biliyor musunuz?’ diye tehditlerde bulundu. Topal ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İfade sonrası serbest kaldılar

Ekiplerin güçlükle sakinleştirdiği P.M. ve beraberindeki kişiler, polis merkezine götürüldü. 2 kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.