İki HDP'linin daha vekilliği düştü!

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekilliği düşürüldü.

Güncellenme 27 Şubat 2018 17:10

1 Kasım seçimlerinde 59 kişi ile TBMM'ye giren HDP'nin vekil sayısı bugün itibarıyla 50 oldu.

Tezkereleri okundu

Yıldırım ve Ayhan'ın mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş cezalarına ilişkin Başbakanlık tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda okunarak bilgiye sunuldu.

Anayasanın ilgili maddelerinin gereğince, tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda okunan Yıldırım ve Ayhan'ın milletvekilliği düşürüldü.

İki vekilin kesinleşmiş suçu vardı

Yıldırım'ın vekilliği "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan, Ayhan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş cezaları bulunuyordu.

Tezkereler okunmadan önce açıklamada yapan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, bu uygulamaların halkın iradesine darbe vurmak olduğunu ileri sürdü.

"Protesto ediyoruz"

Türkiye'de bir sivil darbe yaşandığını iddia eden Kerestecioğlu, Meclis'in noterlik dışında bir görevi kalmadığını, bunun bir utanç olduğunu, bu durumu protesto ettiklerini belirti. Kerestecioğlu ayrıca, "Bu Meclis, 'son kişi kalana kadar burada olacağız' dediğimiz için halkımıza söz verdiğimiz için burada olduğumuz bir Meclistir" dedi.

Vekilliği düşürülen HDP'li vekiller

Nursel Aydoğan, Figen Yüksekdağ, İbrahim Ayhan, Tuğba Hezer Öztürk, Ferhat Encü, Besime Konca, Ahmet Yıldırım, Faysal Sarıyıldız, Leyla Zana.