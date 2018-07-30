İki HDP'li istifa edip o partiye geçecek

HDP İstanbul milletvekili Baş ve Hatay milletvekili Atay'ın istifa edip TİP'e geçecekleri iddia edildi.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 16:41

HDP İstanbul milletvekili Erkan Baş ve Hatay milletvekili Barış Atay’ın partilerinden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne katılacakları öne sürüldü. İki vekilin danışmanlarının yaptığı açıklamada, “Ayrılma kararlarını saklı tutarak HDP'ye katıldılar ama şu an için böyle bir karar yok” dedi.

TİP’i kurdular

TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak yeniden siyaset hayatına dönmüştü. Partinin kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi'nin eski genel başkanı Erkan Baş ve Barış Atay da vardı. Erkan Baş, İstanbul üçüncü bölgeden; Atay memleketi Hatay'dan milletvekili seçildi.

HDP’den ayrılıp TİP’e geçecekler

İki vekilin seçim sonrası partilerine dönmek için HDP ile anlaştığı öğrenildi. İki vekilin TBMM'nin açılmasından önce HDP'den ayrılıp TİP'e katılması beklendiği iddia edilmişti.

BBC Türkçe’ye açıklama yaptılar

HDP’li iki vekilin danışmanları BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, milletvekillerinin ayrılma haklarını saklı tutarak HDP'ye katıldıklarını, şu an için böyle bir kararları olmasa da önümüzdeki aylarda bunun gündeme gelebileceğini söylediler.

Yıllar sonra bir ilk yaşanacak

1961 yılında Türkiye'de kurulan siyasi parti. TBMM'ye milletvekili seçtirebilen ilk sosyalist parti olmuştur. 1971 ve 1980 darbeleri sonrasında kapatıldı. 1988 yılında TKP ile birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi kuruldu. TİP, Aralık 2017'de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.