İki grup arasında kavga çıktı! 3 ölü, 3 yaralı

Minibüs kahyalığı nedeniyle çıkan kavgada üç kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Güncellenme 04 Mart 2019 12:07

Arnavutköy’de aralarında minibüs kahyalığı nedeni ile husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Olay, Arnavutköy’ün Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdi. Yaşanan çatışmada vurulan akrabalar Şahin Yıldız, Fırat Yıldız ve Hasan Yıldız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine özel harekat sevk edildi

Yaralıların hastaneye kaldırılması üzerine tarafların akrabaları hastaneye akın etti. Hastaneye akın edenler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Hastane önünde başka bir olayın yaşanma ihtimaline karşı olay yerine çok sayıda özel harekat, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Çok sayıda boş kovan bulundu

Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.