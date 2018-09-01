İki bomba isim Eşkıya'da rol alacak!

Ünlü oyuncular Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı.

Güncellenme 01 Eylül 2018 11:15

Yeni sezon başlamadan önce Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek’le yollarını ayıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a iki bomba transfer daha yapıldı.

Raci Şaşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal da rol alacak.

Karakterleri merak konusu

Beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda rol alacak olan Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal’ın hangi karakterleri canlandıracakları merak konusu.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynadığı Muro karakteri ile hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Çukur dizisinin ilk bölümünde konuk oyuncu olmuştu. Hüseyin Avni Danyal da yine Kurtlar Vadisi Pusu ile ünlenmiş ve Memati’nin hem düşmanı hem de ortağı Yalçın Bulut karakterini canlandırmıştı.