İki belediye başkanının samimi görüntüleri CHP'li ismi rahatsız etti

Yeni Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in sarılması CHP'li Tağluk'u rahatsız etti.

Güncellenme 20 Kasım 2017 10:47

Melih Gökçek, uzun yıllardır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiş, Gökçek'in istifasının ardından başkanlık koltuğuna Mustafa Tuna getirilmişti.

Tuna, geçtiğimiz günlerde muhalefet belediye başkanlarını makamında ağırlamıştı. Tuna ile CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu buluşmada birbirlerine sarılarak pozlar vermişti.

"Bunun bir bedeli olmamalı mı?"

Bu fotoğrafa CHP'li bir üyeden ise sert tepki geldi. Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Aşur Cem Tağluk kişisel Facebook hesabından, "Büyükşehir Belediyesini büyük bir oyunla haksızca alan başkana, kardeşi gibi sarılıyor, bunun bir bedeli olmamalı mı" diye yazdı.