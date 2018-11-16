İki belediye başkanı neden görevden alındı?

İçişleri Bakanlığı haklarında soruşturma yürütülen iki belediye başkanının görevden alındığını duyurdu.

Güncellenme 16 Kasım 2018 15:21

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevden alındığını açıkladı. İki belediye başkanın da AK Partili olduğu ve haklarında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Küçük, 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde parti çalışmalarına kasıtlı olarak katılmadığı ve AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediğinden tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilerek ihraç edilmişti.