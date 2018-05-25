İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavga sonucunda üç kişi yaralanırken üç kişi de hayatını kaybetti.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 14:59

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada, Sait K., İbrahim Halil K., Şeyhmus K., Ahmet K. ve Hacı K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabri K., Ahmet K. ve Şeyhmus K. doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavga ile ilgili soruşturma başlattı.