IKBY'nin yeni başkanı belli oldu!

Tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası istifa eden Mesut Barzani'nin yerine Neçirvan Barzani, başkan seçildi.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 16:36

IKBY, 2017’de gerçekleştirilen tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası istifa eden Mesut Barzani’nin yerine Neçirvan Barzani başbakan seçildi. KDP Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli parlamentoda oylamaya katılan 81 üyenin 68’inin oyunu alarak IKBY’nin 2’nci Başkanı oldu.

5 aday başkanlık için yarıştı

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin kurduğu ve mecliste 21 sandalyesi bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), kendilerine verilen vaatlere uyulmadığı gerekçesiyle oylamaya katılmadı. Mecliste 5 kişi başkanlık için kendini aday gösterdi.

Başbakan Mesrur Barzani olacak

Neçirvan Barzani’nin yerine Başbakanlık koltuğuna Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’nin geçmesi bekleniyor.

Ne yaşanmıştı?

2005-2017 yıllar arasında IKBY Başkanlığı görevini yürüten Mesut Barzani, Eylül 2017’de düzenlenen ve Erbil ile Bağdat arasında büyük bir krize neden olan tartışmalı bağımsızlık referandumundan kısa süre sonra başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.