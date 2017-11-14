IKBY'den referandum için geri adım!

IKBY, Irak Anayasa Mahkemesi'nin ayrılık referandumuna yönelik iptal kararına saygı duyulacağını açıkladı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 12:24

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak Anayasa Mahkemesi'nin ayrılık referandumuna yönelik iptal kararına saygı duyduklarını bildirdi.

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu açıklamada, "Bu kararın, sorunları çözmek için Bağdatve Erbil arasında kapsayıcı ulusal bir diyalog kurmak için temel olması gerektiğine inanıyoruz" ifadesi yer aldı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, IKBY'de 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun iptaliyle ilgili başvurusu üzerine, "anayasada hiçbir bileşenin ayrılma hakkının olmadığı" yönünde karar çıkarmıştı.