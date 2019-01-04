İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, 2018’de ihracatın yüzde 7,1 arttığını belirterek Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar yüksek rakama ulaşıldığını söyledi.

Güncellenme 04 Ocak 2019 12:39

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; 2018’de ihracatın yüzde 7,1 arttığını, 168,1 milyar dolara yükseldiğini ve cumhuriyet tarihinin en yüksek rekorunun kırıldığını söyledi.

Afrika ve Latin Amerika pazarı büyüdü

Bakan Pekcan, ihracatta 2018 yılında ilk üç sırayı Almanya, İngiltere ve İtalya’nın aldığını, 2018’de AB’ye ihracatın yüzde 13,7 artışla 84,1 milyar dolar olduğunu, ihracatta Afrika pazarının yüzde 24, Latin Amerika pazarının da yüzde 35,6 büyüdüğünü belirtti.

İthalat oranları 2018’de düştü

Geçen yıl ithalatın yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolara gerilediğini belirten Pekcan, “Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmi 2018'de yüzde 0,1 artışla 391,2 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.

2019’dan beklenti ne?

Yeni yıl itibarıyla büyümenin devam edeceğini belirten Bakan Pekcan, 2019’da ihracatın büyümeye katkısının devam edeceğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.