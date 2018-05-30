İftar'dan Sahur’a ne kadar su tüketmek gerekir?

Ramazan ayında su tüketimine özellikle dikkat etmek gerekir ve iftardan sahura kadar olan süre içerisinde 2,5 litre su tüketmek gerekir.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 12:12

Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesiyle birlikte sıvı tüketiminin önemi bir hayli artmaktadır. Günlük sıvı ihtiyacının iftardan sahura kadar olan zamanda tamamlamak gerekir ve 2,5 litre su tüketmek gerekmektedir. Uzmanlar erkeklerin 2,5 litre ile 3,5 litre arası su tüketmesi gerektiğini vurgularken kadınların ise 2 ile 2,5 litre arasında olmalıdır. Ramazan süresinde atlamamak gerek bir diğer önemli detay ise sahurdur. Sahur yapmaya çok önem vermek gerekir ve sahurda uzun süre tokluk sağlayacak besinleri tüketmek gerekir bunlar da süt, peynir, yumurta ve yoğurt gibi protein bakımından zengin olan besinler olması gerekir. Tüm bunlara ek olarak 2 ceviz veya 5 badem de eklenebilir. Yoğun tuz içermesi bakımından uzmanlar zeytin tüketimini ikinci plana atıyor. Aynı zamanda uzmanlar sodyum, fosfor ve magnezyum kaybının yaz aylarında yoğun yaşanmasından ötürü vitamin ve mineral kaybının önüne geçmek için vitamin takviyesi almak gerekir.

İftar sonrası yürüyüş

İftarda ağır yağlı yiyecekler yerine haşlanmış, fırınlanmış veya ızgara türü besinler yemeye özen göstermek gerekir. Hazmı kolaylaştırması açısından ballı limonlu su ve zeytin veya hurma ile orucu açmak gerekir ve bir kepçe çorba ile iftara iyi bir başlangıç yapmak gerekir. Fırınlanmış etli ve sebzeleri öğünler yemeye özen göstermek gerekir. İftar sonrası hazmı kolaylaştırması açısından rezene ve anason çayı içebilirsiniz. Vücudu rahatlatmak açısından iftar sonrası 1 veya 1,5 saatlik bir yürüyüş yapmak iyi olacaktır.