İfade veren Metin Akpınar'dan ilk açıklama

Metin Akpınar; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı hareket içeren sözleri kesinlikle söylemediğini belirtti.

Güncellenme 24 Aralık 2018 17:32

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit içeren cümleler kuran ve Müjdat Gezen’le birlikte ifadeye çağrılan Metin Akpınar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Akpınar ne dedi?

Anadolu adliyesinde ifade verdikten sonra Kadıköy’deki evine geçen Metin Akpınar, kısa bir açıklamada bulundu.

Akpınar açıklamasında; savcılığın görevini yaptığını, savunmasını verdiğini, söyledikleri sözlerle ilgili yorumları aldıklarını, kendisinin de inandığı doğruları tekrar anlatmaya çalıştığını, kendisine atılı suçları kabul etmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı hareket içeren sözleri kesinlikle söylemediğini, ülkenin ve milletin refahı için temenni ettiği demokrasiyi anlatmaya çalıştığını, bunları anlattığını, hâkim bey de adli kontrol şartı ile serbest bıraktığını, azat edildiklerini söyledi.