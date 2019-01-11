İfade veren Deniz Çakır, kendini bu sözlerle savundu

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, ifade vermek için gittiği İstanbul adliyesi çıkışında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 11 Ocak 2019 13:11

Oyuncu Deniz Çakır, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdikten sonra açıklama yapmak için kameralar karşısında geçti. Çakır, hakkındaki iddiaların hiç birini yapmadığını, suçlamalarının bugün kadar olan duruşuna ters olduğunu söyledi.

Hakkındaki iddiaları reddetti

Savcılık tarafından ifadesi alınan Deniz Çakır, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzerine atı suçları reddettiğini, bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı dolayısıyla ayırmadığını, tam tersi olarak birleştirmek amacıyla sosyal projelerde bulunduğunu, bugün kadar duruşunun ve yaptığı şeylerin belli olduğunu, ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdiğini, bahsi geçen hiç bir şeyi de yapmadığını, suçlamaların bu güne kadar ki duruşuna ters olduğunu, bir sanatçının bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayıramayacağını, kendi hayatında da türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarından, hayranlarından bir sürü insan olduğunu, bu güne kadar hepsini sarıp, sarmaladığını, hepsinin kendisini çok sevdiğini, şu anda da yanında olduklarını belirtti.

Görüntüler var iddiası

Deniz Çakır, olaya dair görüntüler olduğunu, savcılığa sunduklarını, şu an yargı sürecinin devam ettiğini, daha fazla konuşmasının yasal olarak doğru olmadığını, bütün görüntüler incelendiğinde her şeyin zaten ortaya çıkacağını söyledi.

Arabistan'a gidin dedi mi?

Öte yandan Deniz Çakır, "Arabistan'a gidin dediniz mi?" şeklinde bir ifade kullanıp kullanmadığı şeklindeki soruya "Hayır" diyerek cevap verdi.