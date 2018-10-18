İfade veren Akşener'den hakime ilginç cevap!

Meral Akşener, İsmail Kahraman'a yazdığı mektupta kullandığı ifadelerden dolayı ifade verdi.

Güncellenme 18 Ekim 2018 10:59

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine “Meral Kılıçdaroğlu” ifadesini kullandığı gerekçesi ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yazdığı mektupta kullandığı ‘belam' ifadesi nedeniyle ‘hakaret' suçlamasıyla açılan davada savunma yaptı.

Bir kadına en büyük hakarettir

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Akşener, mektubu kendisinin yazdığını, bir iftar yemeğinde adı geçtiğinde ‘hı şu Meral Kılıçdaroğlu mu' şeklinde söylemine cevap mahiyetinde bir yazı olduğunu, bu sözlerin bir kadına en büyük hakaret olduğunu, çünkü medeni yasa ile kadınların soyadının değiştiğini, evli bir kadına bir başka siyasetçinin soyadıyla hitap edildiğini söyledi.

FETÖ’cü dediler ama ispatlayamadılar

Kahraman’ın kendisine FETÖ’cü dediğini ama ispatlayamadığını belirten Akşener, mektupta yazılan ‘belam' sözünün dini bir söz olduğunu, dini kullanarak yanlış yapmak anlamına geldiğini, dindarların bu sözü iyi bildiğini, ‘Belam'dan kastın mahşerde görüşeceğiz anlamı taşıdığını, bunun suç olduğuna inanmadığını belirtti.

Hükmün hemen açıklanmasını istedi

"Hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını ister misiniz" diye soran hakime cevap veren Akşener, "Kabul etmiyorum. Ancak müşteki şikâyetten vazgeçerse kabul ederim" yanıtını verdi.

Hapse girmeyi kamuda çalışmaya tercih etti

Öte yandan Akşener "Hapis cezası alırsanız hapse girmek yerine kamuda yararlı bir işte çalışmak ister misiniz?" sorusuna karşılık "Hapse girmeyi tercih ederim" dedi.