İETT'nin eletrikli ve sürücüsüz aracı görücüye çıktı!

İETT'nin sürücüsüz aracı Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde tanıtıldı.

Güncellenme 18 Nisan 2018 09:43

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı görücüye çıktı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye Bakan Özlü, İstanbul Valisi Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero katıldı.

Bakan Özlü de katıldı

Bakan Özlü ve beraberindekiler İETT'nin geliştirdiği elektrikli ve sürücüsüz dönüştürülen nostaljik tramvayda incelemelerde bulundu. Daha sonra ise araçla kısa bir tur attılar.

Uysal araç hakkında bilgi verdi

Aracın yapılışı hakkında bilgi veren Mevlüt Uysal, geçmişte Beyoğlu nostalji tramvayı olarak kullanılan aracın bir ekip tarafından elektrikli araç haline dönüştürüldüğünü, elektrikli araç çalışması yapılırken büyükşehir belediyesi olarak Tesla ile yarışma gibi bir hedeflerinin olmadığını, bunun belediye adına önemli bir konu olduğunu belirtti.

İETT’den mühim çalışma

Elektrikli araç denildiğinde akla sadece binek araçların gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Uysal, toplu taşıma araçlarının da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olduğunu, toplu taşıma araçlarının her şehrin vazgeçilmez araçlarından olduğunu, metronun bu konuda çözüm olabileceğini ama İETT'nin toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesinin önemli bir adım olduğunu, amacın; üniversite, özel sektör ve kamu iş birliği ile gelecek dönemde, kısa bir sürede İETT'nin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçların faaliyet gösterdiği bir İstanbul olduğunu, belediyenin her biriminin kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmaları olduğunu söyledi.