İETT'den sefere çıkmayan otobüsler hakkında flaş hamle

Aldıkları paranın yetmediği gerekçesi ile bugün kontak kapatma eylemi yapanlar hakkında İETT, yasal işlem başlattı.

Güncellenme 09 Mart 2018 15:00

İstanbul Otobüs AŞ. bünyesinde faaliyet gösteren bazı erguvan Özel Halk Otobüsleri İBB'den aldıkları paranın yetmediği gerekçesi ile kontak kapatma eylemi yapmışlardı. İETT kontak kapatma eylemi yapanlar hakkında işlem başlattığını duyurdu.

İETT'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde hizmet veren, bazı erguvan otobüs işletmecilerinin ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yaptığı belirtildi.

Sefere çıkmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak

Bu sabah itibarıyla Anadolu Yakası'ndan 104 aracın, Avrupa Yakası'ndan ise 148 aracın kontak kapatarak sefere çıkmadığı belirtildi.

İETT, halkın mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığını, Avrupa Yakası'ndan 173, Anadolu Yakası'ndan ise 79 olmak üzere toplam 252 aracın ile ek sefer düzenlendiğini, İstanbul halkının toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamadığını, meydana gelen aksaklıklara anında müdahale edildiğini, yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Öğleden sonra iş başı yapılacak

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Metin İşsever ise, "Vatandaşların mağduriyetlerin devam etmemesi için araçlarımızı öğleden sonra iş başı yaptıracağız" diye konuştu.