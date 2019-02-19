İdris Naim Şahin'i o parti aday gösterdi!
Gelen tepkiler üzerine İyi Parti'nin aday göstermekten vazgeçtiği eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi’nin adayı oldu.
CHP ve İyi Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi’nin adayı oldu.
17-25 Aralık hükümete kumpas girişimlerinde AK Parti’den istifa ederek FETÖ’ye destek veren Şahin’in Saadet Partisi’nden adaylığı resmen açıklandı.
Resmi başvuru Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun imzası ile yapıldı.