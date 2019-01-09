İdris Naim Şahin ismi CHP'yi ikiye böldü

İyi Parti Ordu'da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday çıkarmak istiyor. Peki CHP bu duruma nasıl bir tepki gösterdi?

Güncellenme 09 Ocak 2019 11:40

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı’nı devam ettirme kararı alırken, CHP ve İyi Parti’de Millet İttifakı’nı devam ettirme kararı aldı.

Şahin adı zikredildi

Bu kapsamda Cumhur İttifakı karşısına güçlü çıkmak isteyen muhalefet kanadı, farklı arayışlar içine girdi. İddiaya göre Ordu Büyükşehir Belediyesi için eski AK Partili ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in adı geçiyor.

Adaylığa olumlu bakılıyor

CHP adına ittifakı görüşmelerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Şahin’in adaylığı konusuna olumlu baktıklarını söyledi.

Ordu’da sevilen biri

İdris Naim Şahin hakkında açıklamalarda bulunan Torun, Şahin’in Ordu’da tanınan bir isim olduğunu, buraya çok alanda değerli hizmetlerinin olduğunu, bakanlık yaptığı dönemde ve sonrasında halktan kopmadığını, Ordu'ya birçok konuda hizmet vermiş değerli bir siyaset adamı olduğunu, bu süreçte onun da değerlendireceğini, yerel seçimler sürecinde birçok aday adayı gibi Şahin’le ilgili de bir taleplerin olduğunu belirtti.

CHP içinde tepkiler de var

Yapılan bu açıklama CHP içinde tepkilere neden oldu. Bazı vekiller İdrsi Naim Şahin’in aday olarak düşünülmesine tepki gösterdi. CHP Ordu İl Başkanlığı da İdris Naim Şahin'in aday gösterilse bile desteklenmeyeceğini açıkladı.

Meral Akşener ne dedi?

Bu iddialara hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şahin’i il başkanının ve Ordu teşkilatının çok istediğini, Şahin’in CHP’nin desteklemesi şartı ile aday olmak istediğini, kesin bir şey olmadığını bunların hep kendisine söylenenler olduğunu belirtti.

Şahin son seçimlerde CHP’yi destekledi

İdris Naim Şahin, son yerel seçimlerde CHP adayını desteklemiş, AK Parti Ordu'da yüzde 54 oy oranı ile kazanmıştı.