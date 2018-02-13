"İdris Baba" karakteri o kabadayının hayatıymış!

Çukur dizisindeki İdris Koçovalı'nın ünlü kabadayı Kürt İdris'in hayatını canlandırdığı ortaya çıktı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 17:40

Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni Çukur dizisindeki İdris Koçovalı'nın ünlü kabadayı Kürt İdris'in hayatını canlandırdığı ortaya çıktı. Oğul Ali Özbir ise bu iddiaları doğruladı.

Youtube'da bir kanal deşifre etti

Youtube'da bir kanalın İdris Baba karakterinin ünlü kabadayılardan olan Kürt İdris'in hayatından esinlenildiğini iddia etmişti. Ünlü kabadayının oğlu Ali Özbir ise bu söylentilerin doğru olduğunu bunlardan kimsenin haberi olmadığını en kısa sürede Çukur'un yapımcıları ile irtibata geçip bilgileri nereden öğrendiklerini öğrenmek istediklerini belirtti.

Aksaray'da bir komi olarak iş dünyasına atıldı

Kars'tan İstanbul'a gelen 1937'de doğumlu Kürt İdris, iş hayatına Aksaray'da bir komi olarak başlamış. Kürt İdris lakaplı İdris Özbir 6 yaşında annesini kaybetmiş ve dedesi tarafından büyütülmüştü. Çukur'da ilk bölümden beri pazarcılıkla uğraşan Koçovalı ile benzerliklerinde birisi de bu. İdris Koçovalı'nın uyuşturucuya hayır demesi de İdris Özbir ile benzerlik gösteriyor.

Koçovalı - Özbir benzerliği

İlk bölümde Bülent Ersoy'un özel konser verdiği İdris Koçovalı gibi İdris Özbir'in de böyle bir anısı olduğu iddia edildi. Ünlü kabayı, İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Güney ile de yakın arkadaştı. Ünlü sunucu Esra Erol'un kayınpederi olan İdris Özbir, 2002 yılında akciğer kanserinden vefat etmişti. Ayrıca, İdris Özbir'in hayat hikayesinin de yakın zamanda film yapılacağı bekleniyor.