İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için bunları yapın!

Uzmanlar idrar yolu enfeksiyonlarına karşı olarak belli tedbirlerle korunabileceğini anlattı.

Güncellenme 04 Ekim 2018 11:54

yaşanılmış olması bir daha olmayacağı anlamına gelmez bu yüzden tekrar enfeksiyonlar ile karşılaşılabilir. Önüne geçmek için neler yapmak gerekir?

Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin

Gün içinde bol su içmek enfeksiyonla mücadele noktasında son derece önemlidir. Su içmek kadar önemli olan bir başka detay ise tuvalete gitmeyi ihmal etmeyin. Tuvalet ihtiyacını ertelemek bakteri üretmeye neden olur idrar yolu enfeksiyonunu riskini ikiye katlar.

Aldoz şekeri tüketin

Aldoz şekeri idrar yolu enfeksiyonu sırasında kalın bağırsakta ortaya çıkan bakterilerin oluşumunu engellemek için etkili bir şekerdir. Ağız yolu ile alınan aldoz şekeri, antibiyotik almakla eş değer görülür.

Doktora görünün

Sürekli olarak idrar yolu enfeksiyonu oluyorsanız, doktora görünmenizde fayda var. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri varsa mutlaka bir uzmana görün.

Temizlik önemli

Tuvalet temizliği son derece önemlidir. Tuvalet sonrasında temizlikte arkadan öne doğru temizleme enfeksiyon riskini artırır. Nedeni ise dışkı bakterilerinin idrar yoluna bulaşmasıdır. Tüm bunların yanı sıra fazla temizleme ürünü kullanmakta doğru değildir.