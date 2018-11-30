İDO'dan yolcuları sevindirecek haber! Devam edecek

İDO, 1 Aralık'ta durdurmayı planladığı iç hat seferlerinin devam edeceğini duyurdu.

Güncellenme 30 Kasım 2018 12:10

İDO daha önce iç hat seferlerini 1 Aralık’ta durduracağını açıklamıştı. Alınan yeni bir kararla yolcuların mağdur olmaması için seferlerini sürdüreceğini duyurdu.

Seferler bir süre daha devam edecek

İDO’nun kararı bu sabah yapılan seferlerde yolculara anonslarla duyuruldu. İDO yetkililerinin verdiği bilgiye göre, firma 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç geçici olarak durduracağını ilan ettiği iç hat seferlerine devam edecek,

Sonuca göre karar verilecek

Alınan bilgiye göre, İDO devam eden görüşmeler sonuçlanana kadar seferlerine devam edecek. Karar ise görüşmelerden çıkan sonuca göre verilecek. Yetkililer, konuyla ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin devam ettiğini, bu süreçte yolcuların mağdur olmaması için seferlerin de devam edeceğini açıkladı.

İDO, 14 Kasım’da yaptığı açıklamada, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerine son vereceğini ilan etmişti.