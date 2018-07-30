İdo Tatlıses'ten bedelli askerlik açıklaması

İdo Tatlıses, sevgilisinden neden ayrılığını ve bedelli askerlikten yararlanıp yararlanmayacağını açıkladı.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 15:55

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Halhalı ile dikkat çeken İdo Tatlıses, 'Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.

Yasemin Şefkatli ile ayrılma kararı alan İdo, ilişkisinin bitme sebebini anlattı.

Ayrılam sebeni ne?

İdo Tatlıses, "Ne ihanet,ne kıskançlık, ne de annem Derya Tuna...Kısmet değilmiş konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrıldığım sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem” dedi.

Askerliği bedelli mi yapacak?

İdo, bedelli askerlikle ilgili sorulara ise "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" yanıtını verdi.