İdo Tatlıses'e ölüm tehdidi!

Oğlu İdo'nun suikaste kurban gideceği ihbarını alan İbrahim Tatlıses soluğu savcılıkta aldı.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 13:34

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses öldürülmekle tehdit edildi.

İddiaya göre, İbrahim Tatlıses, 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti. Sarıyer’de yer alan şirketin telefonu çaldı. Numarası belli olmayan bir hattan gelen telefon çalışanlar tarafından açıldı. Arayan şahsın, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz" diyerek telefonu kapattığı daha sonra da kendisine haber verilen Tatlıses'in savcılığa başvurduğu belirtildi.

Konsere ölüm tehdidiyle çıktı

Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses'in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti. Tatlıses dilekçesinde, İdo'nun Yalova'da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti.

İbrahim Tatlıses saldırıya uğramıştı

Oğlunu tehdit edenlerin cezalandırılmasını isteyen İbrahim Tatlıses, İdo'nun can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tatlıses'in şikayetinin ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011'de Maslak’ta uğradığı silahlı saldırı sonrası başından vurulmuş ve uzun bir tedavi süreci sonunda sağlığına kavuşmuştu.