İdo Tatlıses karizmayı fana çizdirdi!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden İdo Tatlıses, fotoğrafındaki photoshop numarası ile karizmayı çizdirdi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 18:05

Amerika'da müzik eğitimi gördükten sonra tekrar Türkiye'ye dönen ve şarkıcılık kariyerine devam eden İdo Tatlıses'in photoshop fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

"İdo da photoshop mağduru oldu"

2 ayda verdiği 15 kilolarla magazin gündemine düşen İdo Tatlıses'in fotoğrafındaki detayı hayranları fark etti. Genç şarkıcının geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta arkada direğin yamulması "İdo da photoshop mağduru oldu" söylentilerini beraberinde getirdi.

Yorum çılgınlığı yaşandı

Fotoğrafı hileyi görenler fotoğrafın altına onlarca yorum yaptı.

İşte o fotoğraf: