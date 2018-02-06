İdlib'de Mehmetçik'e hain saldırı!

TSK'nın İdlib'deki konvoyuna bombalı araçlarla yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz Şehit olurken 5 asker ve 1 sivil ağır yaralandı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 09:45

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndan bir acı haber daha geldi. Operasyonun 18. gününde TSK, gözlem noktasına yapılan hain saldırıda 1 askerimiz Şehit oldu. 5 asker ve 1 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

TSK'dan açıklama yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan TSK, "İdlib'de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 05 Şubat 2018 tarihinde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde kahraman beş silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" dedi.

DSİ çalışanı da hayatını kaybetti

TSK'nın Suriye'ye gönderdiği askeri konvoya teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.