İdlib'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin İdlib kentindeki Maarrat Misrin bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 9 kişi öldü.

Güncellenme 12 Şubat 2018 23:46

Suriye'nin İdlib kentindeki Maarrat Misrin bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Maarrat Misrin bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda ilk belirmelere göre 4'ü kadın 9 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Suriyeli askeri kaynaklar saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceği üzerinde duruyor.

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