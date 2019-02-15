İdeal uyku saati kaç olmalıdır?

Uzmanlar yaşanılan uykusuzluk sorunun altında yatan bir çok çeşitli neden olduğunu ifade ediyor. Peki bunlar nelerdir?

Güncellenme 15 Şubat 2019 12:18

Yenidoğan bebekler genellikle 16 saatlik uyku süreçleri vardır. Erişkin kişilerde ise bu 7-8 saatlik bir süreçtir. Genç erişkin kişilerde bu saat 9 saatlik bir süreyi kaplar. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında annelerin uyku ihtiyacı artar. Normal uyuması gereken süreden alınmış olan uyku miktarı uyku borcu olarak adlandırılır.

Vücut yapısal olarak bu borcu geri ödemesini bekler. Yetersiz gerçekleşen uyku kişide muhakeme gücünü ve tepki yetisinin azalmasına neden olur. İnsanlar yaş aldıkça uyku süresinde azalma olur ve uyku da hafiflik başlar. 65 yaş üzeri kişilerde uykusuzluk genel görülen bir sorundur.

Uykusuzluğa neden olan etkenler

Spreyler, nefes açıcı ilaçlar, diyet hapları, yatak odasının kötü koşulları ve hastalıklardır.

Uykuya bağlı olarak sağlık sorunları tıbbi olarak tüm alanlarla ilişkilidir. Felç veya astım krizler genellikle gündüz yerine akşam ve sabaha karşı uykuda daha sık rastlanmaktadır. Uykusuzluk aynı zamanda bazı epilepsi türlerinde nöbet gelişimini artırır.

Bağışıklık sistemi ile uyku düzenini sağlayan sinir hücreleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden sitokin adı verilen kimyasalları vücut üretir ve bu sitokinler güçlü uyku uyarıcılara sahiptir.

Ruhsal sorunlarda genellikle uyku problemleri ortaya çıkar. Depresyon hastaları sabahın erken saatinde kalkmalarına karşılık tekrar uykuya dalma durumu ortaya çıkar.