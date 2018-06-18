İdeal uyku kaç saat olmalı?

Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyunduğu takdirde metabolik sendrom riskinde artış olduğu tespit edilmiştir.

Güncellenme 18 Haziran 2018 10:01

Metabolik sendrom, düzensiz uykuya bağlı olarak kişilerde kan basıncı, bel çevresinde aşırı yağlanma, yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada çok ya da yetersiz uykunun sağlık üzerinde ciddi etkileri olduğu araştırılmıştır.

Geçen yıl ortalama günde kaç saat uydunuz?

40 ile 69 yaş arası Koreli üzerinde yapılan araştırmaya 133 bin 608 erkek ve kadının katılımcı oldu.

Katılımcılara genomik DNA, kan hücreleri, plazma örnekleri, serum ve idrar testleri gibi testler uygunlandı ve tüm bu testlerin yanı sıra ‘Geçen yıl ortalama kaç uyunduğuna’ dair bir takım sorularda soruldu.

Ortaya çıkan sonuçlara göre günde 6 saatten az ve 10 saatten fazla uyunduğu takdirde kişide yüksek kan şekeri, bel çevresinden yağlanma, yüksek kolesterol ve kan basıncı gibi belirtiler göstererek metabolik sendromla yüksek oranda ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Çalışmaya katılan katılımcıların kadınların yüzde 13’ü, erkeklerin ise yüzde 11’i 6 saatten az uyuma gösterirken, kadınların yüzde 1,7’si ile erkeklerin yüzde 5’i gibi bir oranı ise günde ortalama 10 saatten fazla uyku uyuduğu sonucu ortaya çıkardı.

6 saatten az uyuyanlar dikkat!

Metabolik sendroma genellikle uzun süre uyuyan kadınlar ve kısa süre uyuyan erkeklerin daha sık yakalandığı ortaya çıktı. Tüm bunlara bağlı olarak uyku süresi ile metabolik sendrom arasında cinsiyet farklılığı gibi bir etkenin olduğu ortaya çıktı.

10 saatten fazla uyuyan erkeklerin metabolik sendromlarla beraber trigliserit düzeylerinde meydana gelecek artışın daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Aynı araştırma uzun süre uyuyan kadınlarında metabolik sendroma yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.