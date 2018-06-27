İddialı açıklamalar yapan MHP'li görevinden alındı

"Biz ne dersek, o olacaktır" şeklinde açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, görevden alındı.

Güncellenme 27 Haziran 2018 12:31

Kahramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, görevden alındı.

Aycan, yaptığı son açıklamada, "Bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır" demişti.