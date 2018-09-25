İdam teklifi 1 Ekim'de Meclis'te!

BBP lideri Destici, idam cezası taleplerini 1 Ekim'de TBMM'ye sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Güncellenme 25 Eylül 2018 16:30

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

İdam tasarısı

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Destici, idam cezası taleplerini 1 Ekim'de TBMM'ye sunmayı hedeflediklerini, HDP dışındaki grupları ziyaret ederek tekliflerine destek isteyeceklerini, tekliflerinin cinsel sapıklık ve terör faaliyetlerinde yer alma suçlarına karşı idamı geri getirmeyi kapsayacağını söyledi.

Af tasarısı

MHP’nin Meclis’e sunduğu af tasarısına ilişkin görüşlerini de açıklayan Destici, "MHP'den gelen her teklif bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Şu anda arkadaşlarımız bu teklif metnini inceliyorlar, yarın yapacağımız basın toplantısında bu konuyu geniş kapsamlı değerlendireceğiz" dedi.