İdam mı geliyor? AK Parti'den kritik açıklama

AK Parti Sözcüsü Ünal, çocuk istismarı suçları için hadım ve idamın tartışıldığını söyledi.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 11:07

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemelerin birinci öncelikleri olacağını, bu konudaki hassasiyetlerinin bilindiğini, çocukları korumak için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, idam ve hadımın tartışıldığını söyledi.

Erken seçim olacak mı?

Türkiye'nin birinci önceliğinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi olduğunu savunan Ünal, bazı partililerin açıklamalarını erken seçime destekmiş gibi sunulduğunu, Türkiye yeni bir erken seçimden çıktığını, Türkiye'nin güvenle önüne baktığını, çok önemli gündem konuları olduğunu, yeniden bir erken seçim konusunun tartışılmasını doğru bulmadıklarını, gündemlerinde böyle bir tartışmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Çakıcı açıklaması

Ünal, Bahçeli'nin bir siyasetçi olarak bunun kendi siyasi düşüncesi olduğunu, takdire ait olduğunu sosyal medyasından açıkladığını, Bahçeli'nin hiçbir zaman siyasi bir tavır içine girmediğini, Alaattin Çakıcı'nın basına yönelik tehditlerinin kabul edilemeyeceğini, böyle bir konunun araştırılması gerektiğini, basın özgürlüğüne ve ifade konusunda her zaman destekte bulunduklarını, ifade özgürlüğünün de teröre kapı aralayamayacağını gördüklerini, buna da izin verilmeyeceğini, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti'nin rıza göstermeyeceğini, AK Parti'nin ortaya çıkma nedeninin yasaklar ve özgürlükler olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı kim olacak?

Her siyasi parti kendi grubu ile adayını göstereceğini söyleyen Ünal, "Biz de adayımızı belirleme konusunda çalışıyoruz. Vekiller yemin ettikten sonra Meclis grubumuzu toplayarak istişare edeceğiz. Bu istişare konusunda kamuoyu ile bunu paylaşacağız" dedi.