İçtiğimiz sular zehir saçıyor!

Dünya genelinde 11 markanın suyunda bulunan maddeler Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirdi.

Güncellenme 17 Mart 2018 10:11

9 Ülkeden 11 farklı su markasının 250 plastik su şişesinde yapılan incelemede insan saçından daha kalın 10 plastik parçası bulunması, tüm dünyada tartışma konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili çalışma başlattı.

DSÖ'nün su ve hijyen koordinatörü Bruce Gordon, pet şişedeki suların insanlara zararını tespit etmek için araştırma başlatacaklarını söyledi. Ancak mikroplastiklerin sağlığa zararına ilişkin yasal düzenleme bulunmuyor.

Konuyla ilgili uzmanlardan da açıklama geldi

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Ergin:

"Plastik, sağlık açısından çok riskli. Pet şişeler tek kullanımlık, polikarbon damacanalar ise dezenfekte edildikten sonra en fazla 5 kullanımlıktır. Pet şişeler kesinlikle sıcak kullanılmamalı, bir kere soğutulup oda sıcaklığına geldikten sonra tekrar kullanılmamalıdır. Şimdilik çalışma hakkında bilgiler çok net olmadığından tam olarak değerlendirme yapamıyoruz ama plastiğin riskli olduğunu söyleyebiliriz."

İç Hastalıkları Uzmanı Hicran Özsemir:

"Plastik maddeleri, kullanımı kolay ve ergonomik diye maalesef çok kullanıyoruz. Plastik, en çok solunum yolları hastalıklarına ve cildimizde birtakım lezyonlara sebep oluyor. Kanser, kemik iliği rahatsızlıkları ve doğumsal birtakım sorunlara sebep olabiliyor. Plastik dediğimiz, petrol ürünü. Katılaştırmak ve kullanıma sokmak için de çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Burada çevresel ölçülerin çok iyi yapılması gerekiyor. Bu kadar olumsuz etkiden söz ediyorsak, plastik yerine cam tercih edebiliriz."