İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı; kimlik, ehliyet, pasaportta, 61 güne kadar uzayan randevu süresinin artık son bulacağın duyurdu.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 12:17

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kimlik, ehliyet, pasaportta, 61 güne kadar uzayan randevu sürelerine son verildi" denildi. Artık aynı güne randevu verilecek.

İçişleri Bakanlığı, "Kimlik, ehliyet, pasaportta başvuru gününde randevu verilecek" açıklaması yaptı.

"3’ü Bir Yerde" uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nca geçen yıl nisan ayında başlatılan, "3’ü Bir Yerde" uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı.

Randevu süreleri bir güne düşürüldü

Nüfüs müdürlüklerinde artırılan kapasite ve personel sayısı randevu alma sürelerini kısalttı. Daha önce yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu süreleri bir güne düşürüldü. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

Yeni dönem

Daha önce yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu süreleri bir güne düşürüldü. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.