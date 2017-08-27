İçişleri Bakanlığı sürücüleri SMS ile uyardı

Bayramlarda en fazla ölümlü kazanın yaşandığı beş bölgede mola yerlerindeki vatandaşları uyarmak için cep telefonlarına lokasyon bazlı kısa mesaj gönderildi.

Güncellenme 27 Ağustos 2017 17:23

İçişleri Bakanlığı, bu uygulamayı ilk kez gerçekleştiriyor. Bu arada bayram tatilinin ilk 2 gününde 8 kişinin öldüğü, 580 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde trafiğe çıkan vatandaşların kurallara uyması ve dikkatli olması için cep telefonlarına, özellikle kazaların yoğunlaştığı beş bölgedeki mola noktalarında lokasyon bazlı otomatik SMS yolladı.



Mesajda "Bayramlarda en fazla ölümlü kazaların yaşandığı yol üzerindesiniz. Lütfen kurallara uyun. Hız yapmayın. Arka koltukta da kemerinizi takın. #FreneDeğilKuralaGüven. Hayırlı bayramlar" ifadelerine yer verildi.

Kısa mesajlarla vatandaşları bu noktalara birkaç yüz kilometre kala uyarmayı hedefleyen bakanlık, bu uygulamayı ilk kez gerçekleştiriyor.

BAYRAM KAZALARININ BİLANÇOSU: İLK 2 GÜNDE 8 KİŞİ ÖLDÜ



Bu arada İçişleri Bakanlığı, bayram tatilinin ilk iki gününde trafik kazalarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 580 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Bakanlık verilerine göre, 10 günlük bayram tatilinin ilk iki günüde toplam 300 kaza meydana geldi. İlk gün yaşanan 252 kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 484 kişi de yaralandı. Bu sabah saat 9.00 itibarıyla da 48 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 96 kişi de yaralandı. Verilere göre kaza sayısı, son 9 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 52 azaldı. Ölümlü kazalarda yüzde 74, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 54'lük azalma söz konusu.

NTV