İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yüzde 11 azaldı

İçişleri Bakanlığı, adi suçlarda 2019'un ilk 4 ayında geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir düşüş olduğunu duyurdu.

Güncellenme 11 Mayıs 2019 12:58

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı.

Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gösterdiği belirtilen açıklamada, bu suç türlerinin yüzde 48’i aydınlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Güven-Huzur Uygulamaları" mal varlığına karşı işlenen suçları ciddi oranda azalttığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu yılın ilk 4 ayında hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı.

Son 2 yılın ilk 4 ayı karşılaştırıldığında mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı yaklaşık yüzde 3 arttı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48'i aydınlatıldı.

Bu yılın ilk 4 ayında oto hırsızlığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 azalırken otodan hırsızlık ise yüzde 32 düştü.

Yüzde 19 azaldı

Artırılan güvenlik tedbirleri, evden hırsızlık olaylarının da azalmasını sağladı. Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde yaşanan evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı.

İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 37 düştü

Evden hırsızlık olayları Ankara'da yüzde 60, İzmir'de yüzde 36, İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 37 düştü.

İş yerinden hırsızlık olayları ise yaklaşık yüzde 14 azaldı.

Şehirlerde alınan güvenlik önlemleri sayesinde bu yılın ilk 4 ayında kapkaç olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 düştü.