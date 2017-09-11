İçişleri Bakanlığı açıkladı: 57 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde düzenlenen terör operasyonlarında 57 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 10:57

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada düzenlenen bin 285 operasyonda, 39'u ölü, üçü sağ, 15'i teslim olmak üzere toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Anadol Ajansı'nda yer alan habere göre, çişleri Bakanlığınca, son bir haftada düzenlenen bin 285 operasyonda, 39'u ölü, üçü sağ, 15'i teslim olmak üzere toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA