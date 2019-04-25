İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden failin yakalandığını açıkladı.

Güncellenme 25 Nisan 2019 13:47

Geçtiğimiz gün İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan sapıkla ilgili İçişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. Failin yakalandığını söyleyen Süleyman Soylu; “Küçükçekmece'deki olayla iligli Valiliğimiz ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz bir çalışma yaptılar. Bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Bu olay olduktan sonra yakalamak için hemen çalışmaya başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaktır. Ben buraya girerken; açıklama yapılacağı bilgisini aldım” dedi.

Babayla görüştüm

“Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyorum. Ben de babayla görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim, faili yakalayacağımızı belirttim.”

Olay medeniyetimize uygun değil

“Arkadaşlarımız açıklama yapmadıysa yapacaklardır. Bu tip olaylara karşı tavrımız, mücadelemiz devam edecektir. Olay medeniyetimize, ahlakımıza uygun değildir. Maalesef bu tip toplumca nefret ettiğimiz olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu tip olaylarla ilgili arkadaşlarımız tahkikatı yapıyor.”