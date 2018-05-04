İbrahim Tatlıses'ten eleştirilere sert tepki!

AK Parti milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, "Ben, ’megri megri’yi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor" dedi.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 10:37

İbrahim Tatlıses, 4. kez AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Tatlıses, Afrin ziyaretini eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ünlü sanatçı, "Ben, ’megri megri’yi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor" ifadelerini kullandı.

Tepki gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir grup ünlü isim, 57 askerin hayatını kaybettiği Afrin harekatına destek için Hatay'a gitti ancak muhalefetten bu ziyarette davul ve zurna çalınmasına tepki geldi. Muhalefetin tepkisi, hayatını kaybeden askerlere saygı gösterilmemesi üzerine oldu.

“Biz sanatçı değil miyiz?”

Bu sözleri eleştiren İbrahim Tatlıses, Kılıçdaroğlu'nun kendi partisini kurana hakaret ettiğini, CHP'yi kuranın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirtti. Tatlıses, "Şimdi adam ne dedi bizim için; biz sanatçı değil miyiz? Sanatkâr ve sanatçılar. Demedi mi ’Ey efendiler, her şey olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkâr olamazsınız’. Sen ne dedin; ’Reziller’ dedin. Neymiş efendim Afrin’e giderek ’Dilo dilo yayları’ söylemişiz. Ben, ’megri megri’yi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor" ifadelerini kullandı.

“Askere morale gittik”

Tatlıses ayrıca, "AK Parti için kellemi bile veririm, dedim. Afrin için moral ziyaretine dönecek olursak, bizi cenazeye mi şehit ailelerine mi çağırdı? Biz oraya şehit ailelerine gitseydik, Fatiha okuyacaktık. Askere morale gittik, ’yaylalar’ı söyledik. Ne var bunda?" dedi.

İbrahim Tatlıses konuşmasına şöyle devam etti:

Niyetlerinin kötü olmadığını, faydalı olmak istediklerini iddia eden İbrahim Tatlıses, paraya ihtiyacının olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmirlileri uyandırmamız lazım”

"Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka’ya gitmek ister misin, 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevi’nde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de Beyefendi’den isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki ’Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım."

“Başkanın önünde kimse duramaz”

İzmir’in kanadının kırıldığını, kenti uçurmaya geldiğini ileri süren Tatlıses, "CHP de adayını çıkarmadı. Yahu çıkarsın da görelim. Başkanın önünde kimse duramaz. Yüzde 57; 56 da değil" dedi.

İzmir’de yapmak istediği projeleri de açıklayan Tatlıses’in hedefindeki bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu oldu.

"Ben 5 senedir buradayım, hiçbir şey değişmedi”

Tatlıses, "Ben 5 senedir buradayım, hiçbir şey değişmedi. Ondan önce de 35 sene gittim geldim. Şu anda İzmir’in İstanbul’dan sonra gelmesi lazım ama gelmiyor. Halatı mı kırık neyi kırık bilmiyorum. Çekiyorlar çekiyorlar gelmiyor. Türkiye’yi bırak yurt dışından fuara gelirlerdi. Fuar açılıyordu. Ben 5 senedir buradayım, fuara yaklaşmıyorum bile. Projemin biri fuarı canlandırmak, diğeri körfez kokusunu önlemek. 2.5 saatte Karşıyaka’ya gitmek istemiyorum. Niye İstanbul- İzmir arası 3 buçuk saat? Gerdanlığı yaptıkları için. İzmir bir defa bu at gözlüğünü çıkaracak. Çıkarmadığı zaman bir şey görmüyor. Aziz Kocaoğlu kaç senedir burada. 15 sene mi etti? 15 senede insan çocuğunu nişanlıyor, askere gönderiyor, evlendiriyor. O sünnet bile etmedi. Adam muhterem bir adam ama iş yapmıyor" diye konuştu.