İbrahim Tatlıses'in annesi hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 16 Ocak 2019 17:13

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Tatlı’nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Leyla Tatlı, Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Leyla Tatlı’nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye eski eş de katıldı

Annesinin ölümü sonrası adeta yıkılan İbrahim Tatlıses’in cenazede ayakta durmakta zorlandığı gözlemlendi. Cenazeye Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da katıldı.