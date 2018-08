İbrahim Tatlıses: Yeni bir çocuğum daha olabilir

4 Kadın Zamanı'nın canlı yayınına telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, 7 çocuğu olduğunu, sekizincisini istediğini söyledi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 09:21

Kanal D’nin yeni programı 4 Kadın Zamanı, ilk bölümü ile yayın hayatına başladı. Seda Akgül, Hande Ataizi, Eylül Öztürk ve Derya Tuna’nın yorumculuk yaptığı programa ünlü türkücü İbrahim Tatlıses telefonla bağlandı. Tatlıses, eski eşi Tuna’nın daima yanında olduğunu belirtirken gündeme bomba gibi düşecek bir bebek açıklamasında bulundu.

Oğlu İdo Tatlıses hakkında da konuşan İbrahim Tatlıses, 7 tane çocuğu olduğunu, 8.’sini beklediğini, şu an bir şey olmadığını ama her an her saniye gelebileceğini, Elif Ada ile çocuk defterini kapatmadığını, yeni bir çocuğu daha olabileceğini söyledi.

İdo’nun çok kibar ve delikanlı olduğunu vurgulayan Tatlıses, oğlunun yeri geldiğin de sert biri olduğunu, kendisine bile kafa tuttuğu zamanlar olduğunu, ona insanların önünde eğilme diye nasihatta bulunduğunu, kendisine 'yok baba o büyük, ayıp olur' dediğini, bunu kendisi ve Derya Tuna’nın öğretmediğini, kendi kendine yaptığı bir davranış olduğunu, çok saygılı bir çocuk olduğunu belirtti.