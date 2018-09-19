İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar yıllar sonra bir arada!

İbrahim Tatlıses yıllar sonra Hülya Avşar'la Balıkesir'de bir araya geldi.

Güncellenme 19 Eylül 2018 13:21

İbrahim Tatlıses, adına yıllar önce şarkı yazdığı ve birçok filmde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Hülya Avşar’la yıllar sonra bir araya geldi. Tatlıses, Avşar’ın daveti üzerine Balıkesir'in Ayvalık’a gitti. Burada buluşan ikili birlikte balık yedi ve eski günleri yad etti.

Tatlıses'ten anlamlı paylaşım

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, "Bugün Hülya Hanım'la çok güzel bir gün geçirdik. Davet etti, atladım gittim Ayvalık'a, birde tekir yedirdi bana sormayın gitsin... Lezzet bahane, Hülya'nın muhabbeti şahane... Bilen bilir Hülya Hanım'ın güzelliği bir yana; neşesi de bir başkadır. Eski günlere gittik, anıları yad ettik. MAVİ MAVİM; misafirperverliğin ve kadim dostluğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın" dedi.

"Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok"

Hülya Avşar ise, İbrahim Tatlıses’in eskisi gibi sağlıklı ve enerjili görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. İbrahim bey bizi onurlandırdı. İbrahim bey bizim her zaman başımızın tacıdır." diye konuştu. Avşar, İbrahim Tatlıses'in "Eski filmlerimizden bahsediyor ve anılarımızı yad ediyoruz" ifadesiyle ilgili "Hayatta eski diye bir şey yoktur. Tarih tekerrürden ibarettir” ifadelerini kullandı.