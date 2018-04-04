İbrahim Tatlıses o binayı uçuk fiyata satıyor!

İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki tüm mal varlığını satıp İzmir'e yerleşmeye kararlı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 12:24

Yaklaşık iki yıldır İzmir'de hayat süren ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, yeni bir karar aldı. Sanatçı, uzun yıllardır yaşadığı şehir İstanbul'u bırakıp tamamen İzmir'e yerleşmek istiyor.

Bu kapsamda Tatlıses, Seyrantepe'deki şirketinin merkezini satışa çıkardı. Ünlü türkücü, bina için 15 milyon dolar istiyor.

Tatlıses buradan alacağı parayla İzmir'de bir otel açıp turizm işine girmek istiyor. Ünlü sanatçı aynı binada bulunan Tatlıses Kebap'ı da başka bire yere taşıyacak. Ayrıca yeni bir albüm çıkarma hazırlığında olan Tatlıses, projesini bitirmek üzere ve yakın bir tarihte albümünün çıkacağı belirtildi.