İbrahim Tatlıses neden aday olamadı?

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in neden AK Parti listelerinde yer almadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 10:20

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses AK Parti'nin İzmir'den aday adayı olmuştu ama listeye girememişti. Ünlü türkücünün listede yer almamasının sebebi merak konusu olurken konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, İzmir'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses'e yedinci sıranın teklif edildiği fakat üst sıralarda olmaması sebebi ile Tatlıses'in bunu geri çevirdiği ve aday olmadığı öğrenildi.

24 Haziran'da yapılacak genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için YSK'ya milletvekili listeleri verildi. Bu kapsamda ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir'den aday adayı olmuştu. Tatlıses'in aday listesine giremediği öğrenilmişti.

İzmir'de üst sıralarda yer alması beklenen ünlü şarkıcının listede olmayışı herkeste büyük şaşkınlık yarattı. İbrahim Tatlıses'in üst sıralardan aday olmayı beklediği ama partinin yedinci sırayı uygun gördüğü, ünlü şarkıcının da bunu kabul etmediği ortaya çıktı. Bu nedenle adaylıktan çekilen Tatlıses, daha önce memleketi Şanlıurfa'dan üç kez adaylık başvurusu yapmıştı ama bu kez de şansını İzmir'den denemişti.