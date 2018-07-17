İbrahim Tatlıses beraat etti

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, hakim ve avukat kızına iftira attığı iddiası ile hakkında açılan davadan beraat etti.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 12:48

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, İstabul Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan'a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Fakat Tatlıses, anne ve kızına toplamda 10 bin TL tazminat ödeyecek.

Tatlıses’ten hakim ve kızına eleştiri

MESAM'da Arif Sağ ve Tatlıses'in için de bulunduğu grup arasında tartışma yaşanmıştı. İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül de davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti. Bu kararı eleştiren Tatlıses MESAM’ın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslan’ın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslan’ın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki? Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da MESAM’ın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta, yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti” ifadelerini kullanmıştı.

Hakim tazminat davası açtı

Bunun üzerine Hakim Habibe Aslan, Tatlıses’e hakimlik ve insani değerlerini, kişiliğini, tarafsızlığını ve adilliğini tartışmaya açarak kendisine iftira attığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hakim Habibe Aslan kendisi ve kızı için de 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Kararı kendisinin vermediğini belirten Hakim Habibe Aslan kızının da söz konusu dava dosyasında davacı ve MESAM'ı temsil etmediğini belirtti.