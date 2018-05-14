İbrahim Tatlıses, 7 yıl aradan sonra ilk klibini çekti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yedi yıl aradan sonra ilk kez stüdyoya girerek şarkı söyledi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 11:23

AK Parti'nin İzmir milletvekili aday adayı olan ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gitmiş burada "Yaylalar" türküsünü Afrin ve Münbiç'e uyarlayarak seslendirmişti.

7 yıl sonra ilk kez şarkı söyledi

Ünlü sanatçının söylediği bu Türkü, hem sosyal medyada hem de televizyonlarda büyük yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine Tatlıses, yaralandıktan 7 yıl sonra tekrar stüdyoya girerek 'Yaylalar' türküsünü seslendirdi ve klip çekti.

Youtube'da yayınlandı

Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile piyasaya çıkan Yaylalar'ın video klibi de izleyicilerle buluştu. İbrahim Tatlıses'in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı okuma görüntülerinin de yer aldığı klip tüm müzik kanalları ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.