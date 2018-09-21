İbrahim Kalın'dan kritik İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, teröristlere yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 21 Eylül 2018 12:36

Gündem ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, teröristlere yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Cezasız kalmaz

Kalın, MİT ve ilgili güvenlik kurumlarının yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam edeceğini, Türkiye'ye karşı işledikleri suçların karşılıksız, cezasız asla kalmayacağını belirtti.

Ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere

Münbiç'te ortak devriye için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Kalın, yakında müşterek eğitimin de devreye gireceğini belirterek, “Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor” dedi.

Yol haritası gecikme olmadan tamamlanacak

Kalın, Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediklerini, sayı ile ilgili değil ama takviye noktasında gerekli adımlar bundan sonra da atılmaya devam edileceğini, MİT ve ilgili güvenlik kurumlarının yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Kalın açıklamalarına şöyle devam etti:

Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka ama mutlaka adaletin önüne çıkartılacaktır. Buradan bütün terör örgütlerine bu açık ve net bir uyarı olarak ifade etmek istediğimiz bir husustur.

Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın, kimle sahada işbirliği yaparsa yapsın Türkiye'ye karşı işledikleri suçlar karşılıksız, cezasız asla kalmayacaktır.

Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarına yüklenmesi ne adildir ne de doğrudur. Kabul edilemez."